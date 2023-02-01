لطلاب بنى سويف.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

يكثف طلاب الشهادة الإعدادية البحث عن نتيجة الفصل الدراسي الأول 2023 في مختلف محافظات مصر ومن ضمنها بني سويف، فهم ينتظرون النتيجة على أحر من الجمر لمعرفة درجاتهم في الترم الأول قبل بداية الثاني حتى يتأهلوا للالتحاق بالمرحلة الثانوية سواء العامة أو الفنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية عام 2023

شهدت مدارس محافظة بني سويف على مدار شهر يناير الجاري امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري، وعقب انتهاء الطلاب من الامتحانات المقررة عليهم بدأوا في البحث عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف ترم أول 2023.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في بني سويف

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى الفصل الدراسي الأول قد انطلقت يوم الأربعاء 18 يناير، واستمرت حتى يوم يوم الأربعاء 05 يناير 2023، حيث أدى الطلاب الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكامل وسط إجراءات احترازية.

وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتولى كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة مهمة وضع أسئلة الامتحانات للصف الثالث الإعدادي من خلال الموجهين التابعين لها، ثم يتم تصحيح إجابات الطلاب من خلال كنترولات المديريات، وفي النهاية يعتمدها المحافظ حتى يعرفها أبناء كل محافظة.

موعد نتيجة ثالثة إعدادي بني سويف ترم أول 2023

بدأت عملية تصحيح نتيجة ثالثة إعدادي بني سويف ترم أول 2023 فور انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الأول، وعقب الانتهاء من عمليات التصحيح سيتم مراجعتها ثم رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وأخيراً سيتم عرض النتيجة على على المحافظة لاعتمادها تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي.

وتأتي نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول 2023 من 140 درجة موزعة بواقع 40 درجة للغة العربية، و20 درجة لمادة العلوم، و 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و30 درجة لمادة الرياضيات، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور صدورها عبر بوابة التربية والتعليم التي دشنتها مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف وذلك من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس عبر الرابـــــــــــــــــــــــط التالي.