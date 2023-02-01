الجمارك تضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية وآخر بحوزته عقاقير مخدرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته شرائط لعقاقير مخدرة.



الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أشرف عبدالحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أن بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من: عماد حمدي ومينا فهيم مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات فارغة.

قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن وجود علب فارغة وشهادة ضمان "جرانتي" بين طيات الملابس، فيما قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد صبري وحسام الشافعي وكريم يوسف مآمير الجمرك لتفتيش جميع حقائب الراكب بدقة ما أسفر عن وجود علب فارغة أخرى فقام بتكليف كلا من: هاني محمود وأحمد عادل فتحي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في حضور بكري عزب رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي ما أسفر عن ضبط كيس من القماش داخله حلق من الذهب مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة وكيس آخر داخله حلق مرصع بفصوص أيضا و"كوليه" من الذهب مرصع بفصوص ملونة من الأحجار الكريمة.



اما الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الطيران القادمة من دبلن تم ضبط راكب مصري بحوزته ٥ شرائط لعقار الترامادول المخدر و ١٢٧ كبسولة لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي٢٢٧ قرص و كبسولة، تم الضبط بواسطة كلا من: الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك و إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة.



أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

رجال جمارك مطار القاهرة