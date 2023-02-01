الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجمارك تضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية وآخر بحوزته عقاقير مخدرة

تهريب مشغولات ذهبية
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته شرائط لعقاقير مخدرة. 


الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أشرف عبدالحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أن بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من: عماد حمدي ومينا فهيم مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات فارغة.

 

قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن وجود علب فارغة وشهادة ضمان "جرانتي" بين طيات الملابس، فيما قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من أحمد صبري وحسام الشافعي وكريم يوسف مآمير الجمرك لتفتيش جميع حقائب الراكب بدقة ما أسفر عن وجود علب فارغة أخرى فقام بتكليف كلا من: هاني محمود وأحمد عادل فتحي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في حضور بكري عزب رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي ما أسفر عن ضبط كيس من القماش داخله حلق من الذهب مرصع بفصوص من الأحجار الكريمة وكيس آخر داخله حلق مرصع بفصوص أيضا و"كوليه" من الذهب مرصع بفصوص ملونة من الأحجار الكريمة.


اما الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الطيران القادمة من دبلن تم ضبط راكب مصري بحوزته ٥ شرائط لعقار الترامادول المخدر و ١٢٧ كبسولة لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي٢٢٧ قرص و كبسولة، تم الضبط بواسطة كلا من: الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك و إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة. 


أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
رجال جمارك مطار القاهرة
رجال جمارك مطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي الاحجار الكريمة ضبط راكب مصري لندن تهريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

أمريكا تفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في ميانمار

الجمارك تضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية وآخر بحوزته عقاقير مخدرة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رسميًا.. توتنهام يتعاقد مع بيدرو بورو ويفسخ عقد مات دوهيرتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى