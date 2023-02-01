الباز: توجد قناعة أمريكية أن مصر الوحيدة ذات الثقل لإنهاء التصعيد فى فلسطين

دحض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالبراهين، الصورة التي يحاول البعض رسمها عن مصر أنها دولة فاشلة.

وقال الباز، خلال تقديم لايف “البساط أحمدي”، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه لا توجد دولة فاشلة، يمكنها أن وسيط في صراع دولي، وآخر إقليمي.

وأضاف الباز، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عندما جاء للمنطقة لتهدئة التصعيد في فلسطين، كانت محطته الأولى هي مصر، ثم فلسطين وإسرائيل، وصدر بيان أمريكي يؤكد على قوة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، ويشير لأهمية التحالف بينهما.

وأردف: "باتت هناك قناعة أمريكية أن الدولة الوحيدة التي لها دور محسوس وملموس، في إنهاء التصعيد في فلسطين، هي مصر، مصر الدولة الوحيدة التي لها ثقل وتقدر تهدي وتغير وتحسم الموقف"، واستطرد: "جولة بلينكين للمنطقة تضمنت 3 محطات مصر وفلسطين وإسرائيل، لم يتوجه لأي دولة أخرى".

وأشار إلى أن بلينكين، قبل أن يغادر القاهرة، توجه سامح شكري وزير الخارجية المصري لموسكو، قابل وزير الخارجية الروسي، الذي أعلن بعد ذلك أن شكري سلمه رسالة من الأمريكان.

وعقب الباز: "مصر دولة وسيط في صراع دولي، تحمل رسالة للروس، لا يستطيع أحد يقول أن الدولة فاشلة، لو دولة فاشلة لن تقدر تقوم بأي دور في أي مساحة".

واختتم الباز، بأن مصر ليست دولة فاشلة، لكن هناك محاولات طول الوقت لإفشالها، لأن مصر بالنسبة للقوى العظمى والقوى الإقليمية، يجب ألا تنهار وألا تنهض.