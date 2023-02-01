الباز: عزف الموسيقى في ملحق المسجد لا يتنافى مع الصلاة والعبادة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الجدل الدائر بين الأقباط حول إحياء الموسيقار هاني شنودة، حفلًا موسيقيًا على مسرح الأنبا رويس، التابع للكاتدرائية في العباسية.

وقال “الباز”، خلال البث المباشر «البساط أحمدي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن البعض يتعامل مع الفن على أنه شئ يناقض الدين، والحقيقة أن الموسيقى تطيب الروح، وفيها من الدين أكثر من أشياء أخرى كثيرة.

واستطرد: "أتمنى ألا يؤدي هذا الاعتراض من بعض المسيحيين، إلى إلغاء الحفل".

وتابع: "بعض الناس قالوا أيام البابا شنودة قُدمت مسرحيات فنية وفكاهية، على المسرح، ولم يكن هناك اعتراض، وأتمنى ألا تؤدي الحملة إلى إلغاء الحفل".

الباز: ربنا لا يمنح موهبة حرام وأتمنى انتهاء الجدل حول الموسيقى

وعن موقفه إذا ما أقيم حفل مماثل بأحد الأماكن التابعة بالمسجد، قال «الباز»: «لا أمانع في إقامة حفل موسيقى راقي في مكان ملحق بالمسجد، وهذا لا يتنافى مع الصلاة ولا العبادة، ربنا خلق الموسيقى، ومنح الموسيقيين هذه الموهبة، ولا يمنح موهبة حرام، وأتمنى إنهاء الجدل حول الموسيقى".