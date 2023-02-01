قرج عامر: قندوسى هيبقى من نجوم الدورى المصرى

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن فريق سموحة حصل على 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة؛ فهناك منافع ومصالح متبادلة بين سموحة والأهلي.

وقال “عامر”، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: “قلت لمحمود الخطيب أكرم توفيق كان ناشيء عندي، وهو لاعب قوي جدا، عندنا باك يمين اسمه خالد عبد الفتاح ده هدية من سموحة ليك وللأهلي، وكان لدينا عروض أغلى لبيع عبد الفتاح من المصري وبيراميدز؛ لكنها لم ترتق إلى الجدية”.

وأكد رئيس نادي سموحة، أن الخطيب لفت إلى أنه سيحصل على اللاعب على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولو كان اللاعب كويس سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، مقابل الحصول على زياد طارق لمدة عام ونصف دون مقابل، وفق رغبة اللاعب، وحسام حسن 6 أشهر دون مقابل؛ وهي أمور مقرونة بموافقة الجهاز الفني.

وتابع: "أنا راجل غلبان ما تقارنيش بالأهلي، وقندوسي هيبقي من نجوم الدوري المصري".