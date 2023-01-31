فرج عامر: الخطيب رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تفاصيل تعاقده مع أحمد سامي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اختياره كان قرارًا صعبًا.

وقال خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: «تساهيل ربنا، بعد ما اتغلب فريق سيراميكا لقينا سامي ساب تدريب الفريق، أو سيراميكا سابه، وكان لازم نتعامل مع مدرب فاهمنا وفاهمينه، وهو عنده انتماء كبير لسموحة».

وأضاف أن سموحة حصل على 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة؛ فهناك منافع ومصالح متبادلة بين سموحة والأهلي، مضيفًا: «قلت لمحمود الخطيب أكرم توفيق كان ناشئ عندي، وهو لاعب قوي جدًا، عندنا باك يمين اسمه خالد عبدالفتاح ده هدية من سموحة ليك وللأهلي، وأنا راجل غلبان ما تقارنيش بالأهلي، وقندوسي هيبقي من نجوم الدوري المصري.

وأكد أن الخطيب لفت إلى أنه سيحصل على اللاعب على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولو كان اللاعب كويس سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، مقابل الحصول على زياد طارق لمدة عام ونصف العام دون مقابل، وفق رغبة اللاعب، وحسام حسن 6 أشهر دون مقابل؛ وهي أمور مقرونة بموافقة الجهاز الفني.

واستطرد رئيس نادي سموحة: «علاقتي بالخطيب منذ 40 سنة؛ هو رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية؛ ولم يذكر أحد بسوء، ويخاف على فلوس الأهلي».