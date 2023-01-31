الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فرج عامر: الخطيب رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية

فرج عامر
فرج عامر

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تفاصيل تعاقده مع أحمد سامي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اختياره كان قرارًا صعبًا.

وقال خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: «تساهيل ربنا، بعد ما اتغلب فريق سيراميكا لقينا سامي ساب تدريب الفريق، أو سيراميكا سابه، وكان لازم نتعامل مع مدرب فاهمنا وفاهمينه، وهو عنده انتماء كبير لسموحة».

وأضاف أن سموحة حصل على 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة؛ فهناك منافع ومصالح متبادلة بين سموحة والأهلي، مضيفًا: «قلت لمحمود الخطيب أكرم توفيق كان ناشئ عندي، وهو لاعب قوي جدًا، عندنا باك يمين اسمه خالد عبدالفتاح ده هدية من سموحة ليك وللأهلي، وأنا راجل غلبان ما تقارنيش بالأهلي، وقندوسي هيبقي من نجوم الدوري المصري.

وأكد أن الخطيب لفت إلى أنه سيحصل على اللاعب على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولو كان اللاعب كويس سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، مقابل الحصول على زياد طارق لمدة عام ونصف العام دون مقابل، وفق رغبة اللاعب، وحسام حسن 6 أشهر دون مقابل؛ وهي أمور مقرونة بموافقة الجهاز الفني.

واستطرد رئيس نادي سموحة: «علاقتي بالخطيب منذ 40 سنة؛ هو رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية؛ ولم يذكر أحد بسوء، ويخاف على فلوس الأهلي».

مواد متعلقة

«القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى لحادث الدهس فى الضفة الغربية (فيديو)

المسلمانى: ساعة يوم القيامة تشير إلى قرب حدوث حرب نووية

«من غيرها عطلان».. المسلمانى: وقود العقل الإنسانى هو القراءة

«حياة كريمة»: نشارك فى معرض الكتاب بهذه الفعاليات

في أول مشاركة للمجر بمعرض الكتاب.. نبحث عن تناغم ثقافي مصري

«الخارجية الأمريكية»: الصراع الفلسطينى الإسرائيلى أهم أسباب زيارة بلينكن لمصر

«وعي إحصائى».. ماذا يقدم جناح المركزى للتعبئة والإحصاء بمعرض الكتاب؟

جناح سك العملة بمعرض الكتاب: «لدينا عملات تذكارية تضم تاريخ مصر»

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد: الأمطار ستكون غزيرة ورعدية على هذه المحافظات

إحباط محاولة تهريب 1429جهاز وتانك «فيب» وراكب بحوزته ادوية مخدرة بمطار القاهرة

مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار يعقد أول اجتماعاته خلال 2023

زيارة ليلية.. رئيس الزمالك فى الجبلاية لحل أزمة القيد قبل غلق الباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى