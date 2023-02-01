بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2023 الفصل الدراسى الأول القاهرة

يحاول العديد من أولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023 الفصل الدراسي الأول في محافظة القاهرة لمعرفة الدرجة التي تم الحصول عليها في المواد المختلفة والتأكد من مستوى أولادهم، لذا يتصدر البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة محرك البحث العالمي جوجل في الأيام الأخيرة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الأول

وفي الساعات الأخيرة ومع بدء إجازة نصف العام الطلاب في مختلف المحافظات يترقب أولياء الأمور نتيجة الصف الخامس الابتدائي على نار أحر من الجمر، وخاصة كونها من سنوات النقل التي لها منهج جديد يتم تدريسه للمرة الأولى في المدارس.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2023 الفصل الدراسي الأول

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول قد انطلقت مع مطلع شهر يناير 2023، واستمرت حتى منتصف الشهر ذاته، حيث انتهت جميع المحافظات من الامتحانات وبدأ معها مهمة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة خامسة ابتدائي الترم الأول 2023 بالاسم فقط من خلال المدارس المختلفة، فور الإعلان عن ظهورها رسميًا عن طريق الكشوف المدرسة المعلقة في فناء المدرسة.

وهناك العديد من المدارس المختلفة التي تعمل على رفع الكشوف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتسهيل على أولياء الأمور معرفة درجات الطلاب.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس

على الجانب الآخر، تتيح بعض المحافظات نتيجة سنوات النقل منها الصف الخامس الابتدائي عبر البوابة الإلكترونية، كي يتم الحصول عليها صورة أسهل، ومنها محافظة القاهرة التي توفر لطلابها النتيجة بعدما ظهرت رسميًا من خلال الضغط على الرابط التالي من هنـــا.

تاريخ بدء الفصل الدراسي الثاني للطلاب في المدارس والجامعات 2023

في سياق متصل أوضحت وزارة التربية والتعليم، إنه ستبدأ الدراسة للترم الثاني، يوم السبت الموافق 11 فبراير المقبل 2023، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 مايو المقبل 2023، وتكون مدة الدراسية الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يوم، وهي الخريطة الفعلية للدراسة في المدارس والجامعات.