«الباز» يفجر مفاجأة عن تنظيم الإخوان الإرهابى وعلاقته بتحجيم الاستثمار

تعجب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ممن يرددون أن الدولة المصرية تستخدم الإخوان شماعة، للأزمة الاقتصادية التي تمر بها، رغم اعتراف القيادي الإخواني محمود حسين، بأن الجماعة ما زالت تعمل في مصر، وتقوم بمهام محددة.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي على صفحته الرسمية على فيسبوك: «محمود حسين مرشد جبهة إسطنبول، قال بشكل واضح إن الجماعة تعمل في مصر، وإنه على اتصال بقواعدها، وإنهم يقومون بمهام محددة».

وأردف: "القلق والشائعات وراءه التنظيم الذي ما زال يحاربك، وجزء كبير من العطلة وراءه حرب الشائعات، في كل مرة يدعو التنظيم للخروج والحشد، يستنزف الدولة، مصر تعرضت لعمليات استنزاف دامت سنوات، وما زالت تتعرض للاستنزاف".

ولفت، إلى أن الحملة الدعائية المضللة المدفوعة ضد مصر في الخارج وفي كل العالم، تسببت في تحجيم الاستثمار.

وتابع: "الإخوان قادوا حملة دعائية واضحة في كل العالم، للتأثير على قرار المستثمر، هذه الجماعة موجودة وتعمل وكامنة، لأنها خصم، والإخوان أخطر على مصر من إسرائيل، لأن إسرائيل واضحة، الصراع واضح، أما الإخوان عدو شكلنا يلبس لبسنا متعرفهمش".