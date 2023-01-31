الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يلتقى وفدًا من شركة بوينج العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس

استقبل وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من شركة "بوينج" العالمية لصناعة الطائرات بحضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات الشركة وكبار طياري مصر للطيران.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين شركتي "مصر للطيران" و"بوينج" العالمية لصناعة الطائرات.

كما بحث الجانبان سبل تطوير أسطول الشركة الوطنية وتزويده بأحدث طرازات الطائرات بما يعزز إمكانيات وقدرات الشركة الوطنية وزيادة السعة المقعدية المتاحة على رحلاتها.

وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس شركة بوينج العالمية صناعة الطائرات المهندس يحيي زكريا مصر للطيران

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