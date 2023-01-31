الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. السكة الحديد يتعاقد مع عمر صلاح لاعب فيوتشر

نادي السكة
نادي السكة

نجح نادي السكة الحديد في التعاقد مع عمر صلاح لاعب نادي فيوتشر، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوي، لتدعيم صفوف الفريق.


وتعاقد السكة الحديد مع عمر صلاح جناح فيوتشر لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعد دفع المقابل المادي لإدارة نادي فيوتشر.


وجاء التعاقد مع عمر صلاح بعد طلب أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.


ونجحت اللجنة الفنية بقيادة الدكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور سيد عيسي المدير الرياضي واللواء حسام السيسي في حسم التعاقد مع عمر في الساعات القليلة الماضية.

 

وقال وليد أنور مدير الكرة بالنادي، إن التعاقد مع عمر صلاح جاء من أجل تدعيم الفريق في الفترة المقبلة، في ظل المنافسة على بطاقة التأهل لدوري الأاضواء والشهرة.

 

وانهي حماده الدالي جميع إجراءات قيد اللاعب في اتحاد الكرة، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني.


ويعد عمر صلاح من ناشئين نادي بيراميدز قبل أن ينتقل إلي كوكاكولا وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي، ومن ثم المساهمة في تتويج فيوتشر ببطولة كأس الرابطة والتواجد في المربع الذهبي.

 

 

السكة الحديد فيوتشر السكة عمر صلاح الدكتور سيد عيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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