أيمن السيسي يعدد جهود الدولة في قطاع الحماية الاجتماعية لدعم المواطن

أوضح أيمن السيسي رئيس قسم التحقيقات بالأهرام، جهود الدولة في قطاع الحماية الإجتماعية لدعم المواطن، قائلاً: "إن حياة كريمة هو المشروع الأول في الإهتمام بالمواطن المصري بالريف على مدى التاريخ".

وأضاف السيسي خلال لقاءه ببرنامج المواجهة المذاع عبر فضائية Extra news، أنه على مدى التاريخ، لم يتوجه حاكم للإهتمام بالقرية المصرية، مثلما توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومثلما قدمت الحكومة المصرية.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة، هو أضخم مشروع على الإطلاق، معقبا:"لو لم تفعل الحكومة سوى مشروع حياة كريمة، لكفاها".

وأشار إلى أن ثقل كم وحجم الخدمات التي تقدم من خلال مشروع «حياة كريمة» في الريف المصري كثيرة جداً، حيث أن 58 شخص من سكان الريف، يتوجه لهم هذه الخدمات، موجها رسالة شكر وتقدير للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لأنهم عملوا بدقة شديدة جدًا، وبتفاني شديد جدًا، كما أنه يوجد أجهزة متميزة جدًا وبعيدة عن حياة كريمة، مثل جهاز التعمير للقاهرة الفاطمية، حيث تم توكيله بالعمل في حياة كريمة في الريف.