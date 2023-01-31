الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صحة شمال سيناء»: البدء في إنشاء مستشفى طوارئ بقرية بغداد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، استلام موقع مركز طب الأسرة في قرية بغداد بوسط سيناء للبدء في مشروع إنشاء مستشفى إصابات وطوارئ بسعة 40 سريرا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لخدمة أهالي في المحافظة وتطوير القطاع الصحي بشمال سيناء.
وذكرت المديرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك الإجراء يأتي في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشة للحث على تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية بتطوير القطاع الصحي، وبناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل.


يذكر أنه سبق وتم تسليم موقع مركز طب الأسرة ببغداد مركز بئر العبد للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى إصابات وطوارئ بسعة 42 سريرا، وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء مركز طب الأسرة مستشفى إصابات وطوارئ القطاع الصحي بشمال سيناء محافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

«المحطات المائية لإنتاج الكهرباء»: مناقصة لتطوير السد العالى والخزان

قيادات عمالية تضع روشتة لمشاركة التنظيمات النقابية في جلسات الحوار الوطني

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

رامز جلال يكشف كواليس تجهيزات شخصيته السمينة في «أخي فوق الشجرة» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى