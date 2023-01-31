«صحة شمال سيناء»: البدء في إنشاء مستشفى طوارئ بقرية بغداد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، استلام موقع مركز طب الأسرة في قرية بغداد بوسط سيناء للبدء في مشروع إنشاء مستشفى إصابات وطوارئ بسعة 40 سريرا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لخدمة أهالي في المحافظة وتطوير القطاع الصحي بشمال سيناء.

وذكرت المديرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك الإجراء يأتي في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشة للحث على تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية بتطوير القطاع الصحي، وبناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل.



يذكر أنه سبق وتم تسليم موقع مركز طب الأسرة ببغداد مركز بئر العبد للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى إصابات وطوارئ بسعة 42 سريرا، وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.