المسلمانى: ساعة يوم القيامة تشير إلى قرب حدوث حرب نووية

كشف الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، عن ساعة يوم القيامة.

وقال خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن ساعة يوم القيامة وهى ساعة رمزية تشير إلى قرب العالم من حدوث حرب نووية.

وأضاف أن منتصف الليل إلا 90 ثانية ساعة يوم القيامة والتي تشير إلى أننا أصبحنا أقرب من أي وقت مضى من نشوب حرب نووية، مشيرًا إلى أنه بعد النهاية المأساوية للحرب العالمية الثانية التى تم فيها استخدام القنبلة النووية لأول مرة في تاريخ البشرية.

وتابع: "خرج العلماء ليحذروا الرؤساء وقادة الدول من استخدام القنبلة النووية، لأنها خطر كبير للغاية".

وأوضح أحمد المسلمانى، أن ساعة يوم القيامة كانت منتصف الليل إلا 17 دقيقة وأصبحت تقترب من منتصف الليل، وكلما اقتربت عقارب الساعة من منتصف الليل زادت احتمالات نشوب الحرب النووية، موضحًا أنه حال اندلاع حرب نووية سينتهى العالم ولن تفوز أي دولة.