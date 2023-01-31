«من غيرها عطلان».. المسلمانى: وقود العقل الإنسانى هو القراءة

كشف الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى، عن أهمية معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ54.

وقال خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن معرض القاهرة للكتاب يرفع شعار "نقرأ نفكر نبدع"، وبالتالي لا بد أن نقرأ أولًا.

وأضاف أنه كى تفكر جيدًا لا بد أن تقرأ أولًا وتكون لديك معرفة في العالم، وكى تبدع لا بد أن تكون قارئًا، فالقراءة مثل الوقود بالنسبة للطائرة أو السيارة، فلا يمكن للسيارة أن تسير دون وقود.

وأوضح الكاتب أحمد المسلمانى، أن وقود العقل الإنسانى هو القراءة، ودون القراءة يكون العقل عاطلًا، متابعًا: "أدعو للقراءة والتسوق الثقافي في معرض القاهرة الدولى للكتاب رقم 1 في الشرق الأوسط ورقم 2 حول العالم".