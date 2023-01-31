أول مونديال للأندية

السير توماس ليبتون، اللي هو الحاج ليبتون بتاع الشاي، كان رجل أعمال أسكتلندي، وتقدر تعتبرهأول واحد فكر في كاس العالم لـ الأندية، كنا في بدايات القرن العشرين، فـ ساعتهاكاس العالم لـ الأنديةكان يعنيإنه كام نادي أوروبي يلعبوا سوا، هو دا كان "العالم" وقتها بـ النسبة لهم

الأمريكتين بعييييد، ما تحلمش، أفريقيا وآسيا دي مش دول، أساسا هي تحت الاحتلال الأوروبي، فـ مش داخلين في الاعتبار، لكن حتى دي إنك تلم كام فريق من أوروباكانت حاجة صعبة، محتاجة تكاليف كتير، وممكن ما يكونش ليها عائد، كان فيه احتراف، بس كله في الحدود، والأوليمبياد كانت بـ تتلعب بـ الهواة بس

أخونا ليبتون داقرر تمويل المغامرةبعد مفاوضات ومداولات وسفر ومرواح ومجي، قدر يقنع أربع أندية: تورينو ويوفنتوس من إيطاليا، ونادي من سويسرا اسمه ونترثور، ونادي من ألمانيا اسمه شتوتجارتر، مش متأكد إذا كان هو شتوتجارت ولا لأ، هو مكتوب شتوتجارتر.

بس يوفنتوس وتورينو الاتنين من إيطاليا، وإحنا عايزين نادي من كل دولة، دي كاس عالم برضه، فـ قررو إن تورينو ويوفنتوس ينضموا في فريق واحد، كدا ناقصنا فريق رابع، ونقدر نعمل بطولة.

كلموا الاتحاد الإنجليزي، لكن الإنجليززي ما قلت لك قبل سابق، كانوا دايما شايفينإن العالم متطفل عليهم في حكاية الكورة دي، هم أصل الكورة، فـ كان فكرة العمل المشترك معاها مش موجودة، زي ما قلت لكإنها ما اعترفتش بـ الفيفا أول ما اتكونت، ولما اعترفواكان ليهم شروط، منها إنهم يحطوا هم قوانين كرة القدم، ودا اللي حاصل لـ حد دلوقتي.

ما علينا، الإنجليز ما رضيوش يشتركوا، فـ أخونا ليبتون لف ودار، وراح مكلم نادي إنجليزي لـ الهواةغير خاضع لـ سيطرة الاتحاد الإنجليزي، اسمه نادي ويست أوكلاند، من مقاطعة دورهام شمال شرق إنجلترا، قدر يقنعهم يبقوا النادي الرابع.

وهكذافي 1909، تورينو – إيطاليا، ظهرت أول كاس عالم لـ الأندية، ودي بطولة رسمية، نتايجها مسجلة في الفيفابـ اعتبارها "كاس عالم" مش أوروبي بس.

المهم، اتلعبت البطولة قبل نهائي، والخسران مع الخسران ع التالت والرابع، والفايز مع الفايز على البطولة، وكسبها ويست أوكلاند بتاع الهواة، لما غلب النادي السويسري في النهائي 2/1

اتفقوا تبقى النسخة التانية 1911، في النسخة التانية، النادي السويسري ما جاش، فـ قدروا يتفقوا مع نادي سويسري بديلهو إف سي زيورخ.

النادي الألماني ما جاش، وما قدروش يجيبوا حد مكانه، فـ اضطروا يفكوا التحالف بين تورينو ويوفنتوس، وبقى كل نادي لـ حاله.

اتلعبت البطولة بـ نفس النظام، وبرضه كسبه ويست أوكلاند بعد ما داس على يوفنتوس 6/1، فـ إدوا الكاس لـ ويست أوكلانديحتفظ بيه لـ الأبد.

رغم إن كل نسخةكانت أربع مباريات، بين أربع أندية، إنما كانت مكلفة، ومفيش منها مردودات كبيرة، فـ خلاص، توقفت بعد نسختها التانية.

وفضل الكاس بتاعهافي خزينة النادي اللي كسبها، لـ حد ما جه مواطن شريف، قدر ياخد الكاس هو من خزينة النادي، خده ازاي؟سرقه طبعا سنة 1994، وفضل البوليس متابع لـ فترة طويلة، إنه يظهر، أو يقدروا يلقطوه وهو بـ يتباع، ما أمكنش الوصول لـ حاجة، ومن ساعتها، محدش شاف الكاس