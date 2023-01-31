الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المحطات المائية لإنتاج الكهرباء»: مناقصة لتطوير السد العالى والخزان

المحطات المائية لإنتاج
المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

قال المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان، إن الشركة سجلت إنتاج ٧ مليارات و٨٦٤ مليون كيلووات فى الساعة، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بسبب زيادة تصريفات المياه خلف السد العالى.

وأضاف «كمال»، لـ«الدستور»، أنه يتوقع ارتفاع إنتاجية الشركة مقارنة بالعام الماضى، لتحقق نحو ١٤ مليارًا و٨٢٥ مليون كيلووات فى الساعة. 

وكشف رئيس المحطات المائية عن أن إجمالى إنتاج الطاقة الكهرومائية يمثل نحو ٥٪ من إجمالى الطاقة المنتجة من الكهرباء بجميع مصادرها، موضحًا أن إجمالى قدرات الطاقة الكهربائية المولدة من السدود المائية يصل لنحو ٢٨٥٠ ميجاوات، أكبرها السد العالى بطاقة ٢١٥٠ ميجاوات، إضافة للمحطات الأخرى.

وأشار إلى أن هناك مشروعًا لتطوير محولات السد العالى لرفع السعة من ١٧٥ إلى ٢٠٠ ميجاوات، موضحًا أن الشركة اتفقت مع بنك التعمير الألمانى KFW على طرح مناقصة تطوير محطات السد، وخزان أسوان ١ و٢ لرفع الطاقة الإنتاجية، وإطالة العمر الافتراضى، ومد تلقى الطلبات حتى مارس المقبل.

وأوضح أن المشروع يرفع قدرة الطاقة الإنتاجية للسد العالى بنحو ٣٠٠ ميجاوات، مع دراسة تدشين محطات كهرومائية صغيرة الإنتاجيه بقدرات لا تتخطى ٥ ميجاوات فى بعض المحافظات المطلة على نهر النيل، مثل بنى سويف وغيرها من الأماكن المقترحة.

وأوضح أن إجمالى أرباح الشركة خلال العام المالى المنتهى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تصل إلى نحو مليارى جنيه نظرًا لزيادة سعر الكهرباء خلال العام الماضى، إضافة إلى ارتفاع القدرات المنتجة من المحطات المائية، متوقعًا ارتفاع الأرباح خلال العام المالى الحالى.

وقال إن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه خلال العام المالى الجارى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بنحو ٤٠٠ مليون العام الماضى، وسط مشروعات جديدة تخطط الشركة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة فى محطاتها.

وأضاف أن شركته انتهت من تطوير محطة كهرباء إسنا الكهرومائية بالتعاون مع شركة ABB لتطوير أنظمة التحكم، خاصة أن المحطة جرى إنشاؤها قبل ٤٠ عامًا، وسبق أن أصيبت بأعطال قبل أن تتولى الشركة أعمال التطوير والتحديث وتنهيها بالكامل فى ديسمبر الماضى. وأوضح أن إجمالى إيرادات الشركة من بيع الطاقة المنتجة يصل لنحو ١٤٠ مليون جنيه شهريًا.

وأشار إلى أن تدشين محور غرب أسوان للنقل والمواصلات سيخفف الضغط من على طريق خزان أسوان، وسيسهم فى رفع العمر الافتراضى لجسم الخزان، مع إمكانية تحويل كوبرى الخزان إلى مزار سياحى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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