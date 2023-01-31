على عبدالراضى يكتب: كيف تصبح أكثر انسجامًا مع معنى الحياة؟

على الرغم من أن الصبر وجهودك مع نفسك وقدرتك على تحمل الضغوط وأعباء الحياة خطوات تحقق المعنى من الحياة لكنها قد تكون غير كافية، فالمعنى من الحياة ليس مجرد تحقيق هدف أو خطوة نجاح، المعنى من الحياة بالأساس هو مسيرة من الصمود والصلابة النفسية المختلطة مع المرونة التى تدفعك لمواجهة الكثير من الضغوط والأعباء، سواء نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ولذلك عزيزى القارئ، لا بد من التحلى بالفهم الجيد وأنت تختار معنى لحياتك، فاسعَ أن تكون له قيمة إنسانية وينال احترام الآخرين والكل يقدر جهدك حتى لو لم تصل.

فحينما تجاهد مع نفسك أن تحافظ على سلامك النفسى حتى لا تنحرف، هذا فى حد ذاته «معنى للحياة»، وحينما تسعى باستمرار للحفاظ على أسرتك وتواجدك الاجتماعى معهم وتقديم الوقت الكافى لهم هذا أيضًا معنى آخر للحياة. ولذلك انتبه وأنت فى رحلة الحياة من عدة أمور، أولها أن الصبر ليس مجرد كلمة تُقال، فإن الصبر ممارسة فعلية للنظر إلى الجانب المشرق فى حياتك، الصبر توافق ورضا تام بكل شىء وباقتناع.

«الزهد» أيضًا مهارة وممارسة عقلية وقلبية بقبولك أبسط الأشياء، وحينما تتوجه بكليتك إلى الله تعالى وتصبر على ما أصابك، «الزهد» أيضًا فى الاختيارات البسيطة مع التقليل من حجم التوقعات.

وأنت تكتشف معنى الحياة، عليك أن تكون واقعيًا، لا تعش حياتك فى الخيال، كما يجب أن تحيط نفسك بأصدقاء مميزين، فإذا كان أصدقاؤك خمسة ناجحين فاعلم أنك سادسهم والعكس كذلك. المعنى من حياتك رهن مهارتك، فكلما كانت مهارتك الحياتية متعددة ومتطورة، قربت فى تحقيق المعنى الأسمى من الحياة، الحياة الفائقة تحتاج إلى عادات وممارسات صادقة وليس مجرد أمنيات أو معرفة نظرية. وتذكر أن تبدأ يومك بابتسامة صافية، فتلك الابتسامة قادرة على خلق مزاج جيد لك ولمن حولك، كما أنها ستظهرك كشخص واثق من نفسه. «خض التجربة»، فالكثير من أصحاب الحياة الممتعة أناس يقدرون التجارب ويتعلمون منها، تعلم الموسيقى أو صيد الأسماك أو جرب الغوص تحت الماء أو السفر لأماكن جديدة من العالم. كما أن الوعى بالذات والتخطيط الواقعى والبدء فى التنفيذ والمتابعة المستمرة لتقدم حياتك، ومساعدة الآخرين، كل هذا سيجعلك أكثر استمتاعًا وانسجامًا مع الحياة، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بكل ما يضرك.