بالتكات والأسرار.. طريقة عمل البسبوسة بالسميد فى المنزل بأسهل شكل

تُعد البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع، وهناك طرق عديدة لصنعها، من أميزها وأشهرها هو طريقة عمل البسبوسة بالسميد، وهي ضمن الحلويات التي توضع في الحفلات وأيضا المناسبات العائلية، كما أنها تكون ضمن الحلويات الأساسية في شهر رمضان، وأجمل ما فيها أنها من السهل صنعها في البيت بأكثر من شكل مختلف لتسعدي بها عائلتك وضيوفك، وفي هذا الموضوع سنوضح طريقة عمل البسبوسة بالسميد.

أولا: لابد من اختيار نوع من دقيق السميد الجيد، بحيث يكون الطعم والمذاق الرائع الذي يشبه طعم محال الحلويات الشرقية، وإليكم مقادير عمل البسبوسة:

مقادير عمل البسبوسة بالسميد

3 أكواب من دقيق السميد الناعم، وكوب من اللبن الطبيعي كامل الدسم، وكوب من السمنة الزائبة، ونصف كوب من جوز الهند الناعم، وربع كوب من السكر الناعم، وكوب من الشربات أو العسل الأبيض، ومكسرات مثل البندق أو اللوز أو عين الجمل "حسب الرغبة".

مقادير شربات البسبوسة بالسميد

كوب ونصف من الماء، ونصف ليمونة، وكوب ونصف من السكر

طريقة عمل شربات البسبوسة بالسميد

وطريقة عمل شربات البسبوسة بالسميد، ليس صعبا، ففي الأول وضع السكر مع الماء ويترك على النار حتى يغلي، وبعد ذلك قلب باستمرار حتى يغلي، ويترك لمدة 10 ثواني، ثم يرفع من على النار، ووبعد رفعه من على النار يعصر عليها نصف ليمونة، وضعه على البسبوسة وهو دافئ وقوامه خفيف.

خطوات تحضير البسبوسة بالسميد

أولا: يتم وضع السميد مع السمنة في وعاء عميق ويقلب بشكل خفيف، وبعد ذلك يضاف جوز الهند مع تحريكه قليلا، بعدها يوضع اللبن الطبيعي مع السكر وأيضا عسل في إناء على النار مع تقليبهم جيدا، بحيث يصبح الخليط دافئ، وأيضا المكونات تصبح متجانسة، وبعد ذلك يوضع خليط اللبن على دقيق السميد مع تقليبهم بشكل بسيط بحيث يحدث اندماج لكافة المكونات معا.

قبل وضع الخليط نقوم بدهن الصينية بالسمن وبعدها يوضع خليط البسبوسة، مع التأكيد أنه يجب أن يكون سمك البسبوسة في الصينية لا يتعدى نصف سنتميتر، وقبل إدخال البسبوسة في الفرن يجب هز الصينية بحيث يخرج الهواء الذي بداخلها، فضلا على التأكيد أن سطح الصينية متساوي.

أخيرا، توضع صينية البسبوسة في الفرن على درجة حرارة لا تتعدى الـ 200 درجة حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد ذلك يوضع العسل الدافئ الخفيف على البسبوسة، ويترك حتى تتشرب البسبوسة العسل.