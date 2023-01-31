الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من الكونغو الديمقراطية.. البابا فرنسيس يندد بـ«الاستعمار الاقتصادى»

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

ندّد البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، في كينشاسا بـ"الاستعمار الاقتصادي" الذي أطلق العنان له في إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، جاء ذلك على هامش اليوم الأول من زيارته للبلاد.

وقال فرنسيس في خطاب سياسي أمام السلطات والسلك الدبلوماسي: "بعد الاستعمار السياسي، أطلق العنان للاستعمار الاقتصادي الذي يستعبد الإنسان.. وهذا البلد المعرض للنهب والسلب على نطاق واسع، غير قادر على الاستفادة بشكل كافٍ من موارده الهائلة".

وأضاف: "ارفعوا أيديكم عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارفعوا أيديكم عن إفريقيا.. توقفوا عن خنق إفريقيا، إنها ليست للاستغلال، ولا هي أرض للخراب والنهب.. لتبنِ إفريقيا مصيرها".

ولقى هذا النداء صدى خصوصًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتمتع بثروة هائلة وتربة خصبة، وحيث يعيش ثلثا سكانها البالغ عددهم حوالى 100 مليون نسمة على أقل من 2,15 دولار في اليوم.

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البابا فرنسيس يصل إلى كينشاسا أولى محطات زيارته الإفريقية

وحضّ البابا الكونغوليين على تجنّب الانزلاق إلى القبلية والمعارضة، وشجع على العودة إلى إرادة المصالحة والإصرار على الرجوع إليها من أجل مستقبل مشرق بالسلام والازدهار.

وتابع: "عمليات السلام الجارية التي أشجعها بكل قوتي لتكن مدعومة بالأفعال وليحافظ الجميع على الالتزامات المقررة".

البابا فرنسيس الكونغو الديموقراطية الاستعمار الاقتصادي أفريقيا تنديد الانزلاق إلى القبلية

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