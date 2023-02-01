الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استحداث وحدة عناية مركزة مستقلة بقسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام

عناية قسم النساء
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، الانتهاء من استحداث وحدة عناية مركزة مستقلة بقسم النساء والتوليد.

يأتي ذلك في إطار جهود إدارة مستشفى السويس العام في تعزيز وتحسين جودة الخدمات الطبيه وتوفير رعاية فائقة للمترددات علي قسم النساء والتوليد، وذلك في ظل اهتمام وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتقديم خدمات تليق بالمواطن السويسي ولاسيما بقسم النساء والتوليد بقيادة الدكتور طاهر درغام رئيس القسم وتحت الإشراف العام للدكتور بلال عبد اللطيف نائب مدير المستشفي .

وأوضح الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام، أن وحدة العناية المركزه المستحدثة بقسم النساء والتوليد تضم عدد 4 أسرة.

جدير للذكر بأن قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام قام خلال يناير الجاري بتنفيذ 158 عملية ولادة طبيعية، 166 ولادة قيصرية ، 27 اجهاض وتفريغ ، كما تم إجراء 8 عمليات لحالات مشيمة متقدمة مع الحفاظ على الرحم و 8 حالات منظار رحمي و 5 عمليات استئصال الرحم وأورام ليفية، كما قام الفريق الطبي بتركيب 43 لولب أثناء القيصرية .

وكان الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، قد ترأس الاجتماع الإسبوعي لمديري إدارات مديرية الصحة وذلك لبحث مستجدات العمل بالقطاع الطبي بمحافظة السويس، واستهل الإجتماع فاعلياته بدقيقة حداد وقراءة الفاتحة والدعاء لروح فقيد الصحة ، الدكتور محمود عوض مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ ، حيث قال الحفناوي أن الفقيد قد ترك أثراً إيجابياً في نفوس جميع العاملين بصحة السويس ، موضحاً أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد قدم التعازي في الفقيد.

وبحث الاجتماع ، عدداً من الملفات الهامه التي تتعلق بالخدمات الطبية بمختلف القطاعات ، حيث استعرض الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام ، موقف العمل بالمستشفى وما تم تنفيذه من توصيات في إجتماعات رؤساء الأقسام بالمستشفى أو في إجتماعات مدراء إدارات المديرية الإسبوعي ،  وفي ختام الإجتماع ، وجه «وكيل وزارة الصحة» الشكر لمدير التموين الطبي ومدير الإدارة الهندسية وفريقهم المتعاون لما قدموه من جهد خلال المرحلة الماضية .

 

عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
عناية قسم النساء والتوليد بمستشفى السويس العام
السويس مستشفى التوليد النساء العناية المركزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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