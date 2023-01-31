«رياضة النواب» توصي بتشكيل لجنة من «الشباب» للتحقيق في مخالفات نادي الشرقية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.

وطالب النائب خالد بدوي، وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على طلب أهالي قرية تليجة باستثناء شرط المساحة لأرض مركز شباب تليجة من الإشهار، مشددا على ضرورة تجديد وإحلال مركز شباب أبو جلال التابع لمركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية.



وتطرق النائب لبعض شبهات الفساد المالي والإداري الموجودة بنادي الشرقية الرياضي حيث تم عمل عضويات بالنادي دون موافقة من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن التأخر في إقامة مزاد لعدد 12 محل في المنطقة الخلفية، وكذا التأخر حتى الآن ومنذ تولي المسئولية في طرح المزادات الخاصة بالنادي.

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بنادي الشرقية الرياضي وإذا ثبتت تلك المخالفات يُحل مجلس إدارة النادي.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أنه تم تقديم طلب لوزير الشباب بالموافقة على استثناء مركز شباب تليجه من شرط المساحة المخصصة والبالغ مساحتها 6 قراريط بما يعادل 1050م وذلك حتى يتسنى لنا السير في إجراءات الإشهار وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وأشار إلى أنه تم دعم عدد 8 مراكز شباب بإدارة الإبراهيمية وهم (كفور نجم/ كفر أبو الديب / أبو جلال/ أبو جبر/ مباشر/ تل محمد/ أبو كلوبة/السطايحة) بإجمالي مبلغ 80000ج بواقع 10000ج لكل مركز لتكثيف الأنشطة وتلبيه احتياجاتهم.