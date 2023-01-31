ضبط لحوم مفرومة فاسدة في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة بندر الفيوم ثان وتمكنت من ضبط لحوم مفرومة وقطع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.



وأكد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض.

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طاميه وتمكنت من ضبط 20 كرتونة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بإجمالي 240 زجاجة سعة 800 ملى.