الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لحوم مفرومة فاسدة في الفيوم

ضبط لحوم مفرومة غير
ضبط لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة بندر الفيوم ثان وتمكنت من ضبط لحوم مفرومة وقطع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

 


وأكد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض.

 

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طاميه وتمكنت من ضبط 20 كرتونة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بإجمالي 240 زجاجة سعة 800 ملى.

ضبط لحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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