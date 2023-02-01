الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-2-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023 والتي يزداد البحث عنها بشكل يومي لمعرفة مواعيد الصلاة للفروض الخمس.
 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصر

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:٠٩ م
صلاة المَغرب ٥:٣١ م
صلاة العِشاء ٦:٥١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٥ م
صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م
صلاة العَصر ٣:١٠ م
صلاة المَغرب ٥:٣٢ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:٠٣ م
صلاة المَغرب ٥:٢٥ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ الأربعاء  1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٠١ م
صلاة المَغرب ٥:٢٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٣٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٥ م
صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:١٠ م
صلاة المَغرب ٥:٣٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٩ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص
الشروق ٧:٠٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش الأربعاء  1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٥٧ م
صلاة المَغرب ٥:١٩ م
صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة صلاة الم غرب صلاة الع شاء صلاة الظ ه ر صلاة الفج ر صلاة الع صر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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