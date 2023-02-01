مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-2-2023 فى مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023 والتي يزداد البحث عنها بشكل يومي لمعرفة مواعيد الصلاة للفروض الخمس.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٠٩ م

صلاة المَغرب ٥:٣١ م

صلاة العِشاء ٦:٥١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٢٣ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٥:٣٥ م

صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٠ م

صلاة العَصر ٣:١٠ م

صلاة المَغرب ٥:٣٢ م

صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٠٣ م

صلاة المَغرب ٥:٢٥ م

صلاة العِشاء ٦:٤٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٣ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٠١ م

صلاة المَغرب ٥:٢٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٥:٣٥ م

صلاة العِشاء ٦:٥٢ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م

صلاة العَصر ٣:١٠ م

صلاة المَغرب ٥:٣٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٩ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٤٢ ص

الشروق ٧:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:١٠ م

صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش الأربعاء 1-2-2023

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٢:٥٧ م

صلاة المَغرب ٥:١٩ م

صلاة العِشاء ٦:٤٠ م