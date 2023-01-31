الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يتابع تسجيل الموظفين للبصمة الإليكترونية بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، ديوان عام الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عملية تسجيل الموظفين للبصمة الإليكترونية الخاصة بهم، والمرشحين للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

اطلع وزير الشباب والرياضة على إجراءات تسجيل البصمات الاليكترونية للدخول والخروج من البوابات المخصصة للموظفين بديوان الوزارة، مستمعًا لانطباعات الموظفين حول العملية التنظيمية، وإجراءات انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على تميز الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة كبيئة محفزة ستساهم فى تطوير عمل الجهاز الإدارى بالدولة فى ضوء الجمهورية الجديدة التى تمتاز بالإنجازات والمشروعات القومية التنموية الكبرى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة من أولى الوزارة التى بدأت عملية تسجيل البصمة الإليكترونية للموظفين ، وذلك بدءاً من يوم الأحد الماضى تمهيداً للانتقال للعمل بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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