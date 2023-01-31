كيف انعكست التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل الزراعية عالميًا؟.. أشرف كمال يُجيب

أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، كيف انعكست التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل الزراعية عالميًا، قائلًا: "إنه خلال العقدين الماضيين، وربما أكثر من ذلك، تراجعت قوة العمل في القطاع الزراعي خاصة في الدول النامية".

وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، أن السبب في ذلك هو التمدن، لافتًا إلى أنه ليس معنى التمدن والتحديث، ولكن بمعنى تحويل الريف إلى حضر، حيث تحويل القرى إلى حضر، وتحويل السكان الريفيين إلى سكان حضريين.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن ذلك قد حدث في العديد من الدول النامية، حيث بها دول منفجرة بالسكان، فعلى سبيل المثال، البرازيل دولة نامية، ودولة متقدمة في المجال الزراعي، سان باولو مدينة ضخمة جدًا، وكانت بها عشش من الصفيح، لافتًا إلى أن هذا التحول من الريف إلى الحضر هو الذي أدى إلى انخفاض قوة العمل الزراعي، فضلًا عن عمليات التصحر التي أصابت كثيرًا من دول العالم، وتعتبر مهددة للتنمية الزراعية بشكل كبير، فضلًا عن انخفاض الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي في الدول النامية.