الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي سفيرة الإمارات لدى القاهرة وتبحثان إقامة أسبوع ثقافي مصري إماراتي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الدكتورة  نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أهمية وعمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين حكومةً وشعبًا، مُشيدة بالتبادل الثقافي المصري الإماراتي، مؤكدة حرص الجانبين على تدعيم أوجه العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين، كما ثمنت المشاركات الإماراتية بمعرض الكتاب 54، مُشددة على بذل كافة المساعي التي تستهدف تأصيل مجالات التعاون الثقافي بين الجانبين.

 تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون الثنائية بين الجانبين، منها إقامة أسبوع ثقافي مصري إماراتي بين مصر والإمارات يقدم خلاله سلسلة فعاليات وعروض فلكلورية للثقافتين تشمل أنماط الزي والفلكلور والحرف التراثية وغيرها.

كما تطرق اللقاء، للتعاون في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ومجالات النشر والفنون، والمشاركة الإماراتية في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية المصرية وآليات الاستثمار الأمثل لما تملكه البلدان من مقومات ثقافية، كما ناقش الجانبان سُبل الشراكات المستقبلية في الفعاليات الدُولية بينهما.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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