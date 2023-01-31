«كهرباء الإسكندرية» تنتهي من تدريب العاملين بقطاع النقل على الاستخدام الأمثل للزيوت

نظم قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، دورة تدريبية برعاية المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبالتعاون مع شركة التعاون للبترول التابعة لوزارة البترول عن الاستخدام الأمثل للزيوت والشحومات، وذلك للعاملين بقطاع النقل والورش والمخازن والطوارئ.

وانتهى قطاع التدريب من تدريب العاملين في الشركة على أدوات التعلم عبر الإنترنت للاستخدام في العمل وذلك عن طريق إدارة إعداد البرامج الفنية والحاسب الآلي بمركز التدريب وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥ والتي بدأت يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢، وألقى المحاضرات أحمد حافظ مدير إدارة إعداد البرامج الفنية والحاسب الآلي بمركز التدريب.