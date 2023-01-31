جناح الكويت بمعرض القاهرة للكتاب يشيد بمستوى التنظيم وتوفير الراحة للقراء

أشاد مسئول جناح مركز البحوث للدراسات الكويتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، عبدالعزيز الخطيب، بمستوى التنظيم وتوفير كافة سبل الراحة للقراء للتجول واقتناء الكتب والإصدارات المختلفة، مؤكدًا الحرص على المشاركة بالمعرض باعتباره حدثًا ثقافيًا بارزًا وأحد أكبر المعارض في منطقة الشرق الأوسط .

وأكد الخطيب في تصريح له وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم الثلاثاء، أن أجنحة مؤسسات ودور النشر الكويتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت إقبالًا كثيفًا للزوار من مختلف الجنسيات والذين حرصوا على اقتناء الإصدارات الكويتية المميزة للكبار والصغار، وأن المركز حريص على المشاركة بشكل سنوي في فعاليات معرض القاهرة للكتاب، وأن مركز البحوث لديه جمهور خاص من القراء والباحثين المهتمين بتاريخ الكويت والمنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى حرص الجامعات والمراكز العلمية على متابعة الإصدارات الجديدة "أولًا بأول".

وأوضح أن من بين أبرز الإصدارات في الجناح (معالم مدينة الكويت) الذي يتكون من أربعة أجزاء و(أرشيف المدرسة المباركية) و(تاريخ القضاء) بالإضافة إلى كتب عن الشخصيات المميزة بالكويت وغيرها، مشيدًا بمستوى التنظيم وتوفير كافة سبل الراحة للقراء للتجول واقتناء الكتب والإصدارات المختلفة.

من جهته أكد مدير مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت سامي الوهيبي، حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأن جامعة الكويت تشارك في المعرض بعدد من الإصدارات "الشيقة والمفيدة" منها مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ومجلة العلوم الاجتماعية والمجلة العربية للعلوم الإنسانية ومجلة العلوم الإدارية ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية فضلًا عن الكتب القانونية وحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية.

وبين أن مجلس النشر العلمي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الكاتب والمؤلف والجمهور، مشيرًا إلى أنه وعلى مدى أكثر من 20 عامًا من المشاركة بالمعرض "أصبحت لجناح جامعة الكويت بصمة وموقع متقدم على خريطة الثقافة العربية".

وبدوره قال مسئول جناح (التقدم العلمي للنشر والتوزيع) بالمعرض محمد الحسن إن "إصداراتنا تهدف لنشر الثقافة العلمية والتفكير العلمي وتبسيط العلوم بالوطن العربي" معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير على معرض القاهرة للكتاب بشكل عام وجناح (التقدم العلمي للنشر) بصفة خاصة منوهًا بأن "70 في المائة من إصداراتنا نفدت منذ اليوم الثالث للمعرض وطلبنا تزويد الجناح بإصدارات أخرى".

وأشار في هذا الصدد إلى ثقة القراء في إصدارات (التقدم العلمي للنشر) والتي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية بشكل يناسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال سواء ما قبل التعليم الدراسي مرورًا بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأوضح أن لكل مرحلة عمرية مجموعة من الموسوعات العلمية المتميزة فضلًا عن "بعض الكتب العجيبة والمبهرة للأطفال والتي تتحول إلى لوحة على الأرض ثم على شكل سيارة أو قطار أو طائرة"، مؤكدًا أن أسعار الكتب والإصدارات "متميزة ومناسبة لزوار المعرض".

ويشارك في فعاليات المعرض من دولة الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت ومركز البحوث للدراسات الكويتية ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية و(التقدم العلمي للنشر والتوزيع) وعدد من دور النشر الخاصة.