درة العمارة الإسلامية ضمن فعاليات قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب

شهد اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، فعاليات وورش متنوعة للطفل قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقاعة كامل كيلاني.

في نشاط المعلومات العامة والإبداع نفذت مطوية بعنوان "درة العمارة الإسلامية" على شكل مسجد، باستخدام ورق ناصيبيان وفوم جليتر، وتناولت بين طياتها أشهر المساجد الأثرية بالقاهرة ومصر، مثل مسجد عمرو بن العاص، أحمد بن طولون، ومسجد السلطان حسن، إلى جانب ورشة ماسكات بعنوان "شخصيات الليلة الكبيرة" باستخدام ورق كانسون ملون وألوان فلوماستر، وقام الأطفال برسم شخصيات الليلة الكبيرة وتلوينها ثم قصها وتجميعها ولصقها في لوحة فنية كبيرة.

ومن بين الورش المقدمة ورشة تشكيل ورسم أقنعة مستوحاة من شخصيات أوبريت الليلة الكبيرة التي تم جمعها بتناغم وهارموني داخل لوحة جدارية من الورق تعكس شكلا محاكيا لحالة الأوبريت، إضافة إلى ورشة إعادة تدوير بعنوان "رسالة اليوم" وهي عبارات تشجيعية للطفل، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية "حلي" من الخرز الملون وأشكال وجوه، وخيط صنارة، بجانب ورشة تصنيع فراشة متحركة بورق كانسون، وعصا خشب، وورشة رسم على الوجه، بجانب ورشة فنية بعنوان "كروت معايدة" باستخدام ورق كانسون وفوم جليتر، ورسم الأطفال بطاقات تعبر عن السنة الميلادية الجديدة.

يشرف على عروض وورش الهيئة المقدمة للطفل بمعرض الكتاب الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي، وتستمر حتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.