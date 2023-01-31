الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير البيئة الأردنى لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر نجحت فى تنظيم «كوب 27» بحرفية

معاوية الردايدة
معاوية الردايدة

قال معاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني، إن تنظيم قمة المناخ "كوب ٢٧" تحدٍ كبير، ولكن الدولة المصرية نجحت في تولي هذا التنظيم بحرفية ومهنية عالية. 

"كوب27"

وأكد الردايدة، خلال لقائه ببرنامج "عن قُرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شعوب العالم تعودت كثيرًا على وعود الدول الكبرى بتمويل الدول الفقيرة لمواجهة التغير المناخي، لذا سمي مؤتمر المناخ "كوب 27" بمؤتمر التنفيذ، حيث تم تنفيذ الكثير من المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الأمر.

المبادرات الوطنية الأردنية  

وأضاف في حديثه، أن الأردن قام بإطلاق مبادرة وطنية خاصة باللاجئين، حيث ارتفع عدد اللاجئين في الأردن على مدار الـ10 سنوات الماضية بنسبة 20٪، لذا الأردن يسير على قدم وساق لاستقبال هذا العدد الكبير وتوفير الفرص لهم.

معاوية الردايدة القاهرة الإخبارية كب27 وزير البيئة الأدرني تحديات المناخ

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