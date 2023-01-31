الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية، ارتفاعا طفيفا في ختام التعاملات المسائية.

وتقدم  “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”،  أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي.

 

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨  نحو ١٤٨٣جنيها

وسجل عيار ٢١  نحو ١٧٣٠ جنيها

وسجل عيار ٢٤ نحو ١٩٧٧جنيها

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الاقتصادية العالمية الاقتصادية الاقتصادي

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