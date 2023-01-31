شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية، ارتفاعا طفيفا في ختام التعاملات المسائية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي.

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨ نحو ١٤٨٣جنيها

وسجل عيار ٢١ نحو ١٧٣٠ جنيها

وسجل عيار ٢٤ نحو ١٩٧٧جنيها