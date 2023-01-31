الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ربع مليون زائر اليوم بمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة خاصة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وقال أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب في دروته الحالية به 1047 دار نشر و53 دولة مشاركة في فعاليات معرض القاهرة  الدولي للكتاب.

وأضاف أن هناك مئات الكتاب والمبدعين والمفكرين من مصر ومن  الدول العربية والأجنبية يشاركون في المعرض، والدومنيكان والمجر ينضمون بأجنحة داخل المعرض لأول مرة.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو المعرض رقم 2 في العالم على مستوى المساحة وهو  المعرض الأول جماهيريًا على مستوى العالم .

وأكمل: "وصلنا لربع مليون زائر في يوم واحد في معرض الكتاب، وهناك إقبال لافت من الجمهور المصري والعربي".

ولفت إلى أن معرض القاهرة  الدولي للكتاب أصبح منصة ثقافية حقيقية ولدينا مجموعة من الفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها داخل المعرض.

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