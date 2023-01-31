استشاري طاقة: 70% من إنتاج الكهرباء في الصين يعتمد على الفحم

أوضح المهندس أشرف نصير، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن اتجاه الصين نحو بناء محطات توليد الكهرباء من الفحم هو تراجع عن تعهداتها السابقة للحد من الإنبعاثات.

وأضاف “نصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع عبر فضائية “extra news”، للإعلامية إنجي طاهر، أن الصين تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للفحم حتى الآن، حيث أن 70% من إنتاج الكهرباء في الصين، كان ومازال من الفحم، رغم كل ما أطلقه الرئيس الصيني وحكومته حول 2045 وأنه سيكون عام الوصول إلى نسبة صفر كربون في الصين.

وأوضح استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الصين حالياً تساهم بـ 50% من إنتاج الفحم على مستوى العالم، والغريب أن الصين بحجمها الكبير تساهم أيضا بأكثر من 53% من إنتاج الطاقة المتجددة في العالم، وبالتالي فإن اقتصاد الصين اقتصاد كبير جدا، ويحمل معه كل الطاقات سواء كانت فحم، أو طاقات متجددة، وتحاول الصين من زيادة انتاج الفحم من خلال انشاء أكثر من 43 محطة فحم جديدة من أجل أن تساهم في زيادة الطاقة، أو زيادة الطلب على الطاقة.