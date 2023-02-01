الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في عيد ميلاده.. دريد لحام المعلم الذي لمع في سماء الفن

دريد لحام
دريد لحام

يحل اليوم 31 يناير، عيد ميلاد الفنان السوري دريد لحام، والذي أكمل عامه الـ 88، حيث إنه من مواليد 1934.

بدايته الفنية

بدأ دريد لحام مشواره الفني عام 1958، لينطلق في مجال الفن ويثبت موهبته ويشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ويعد واحدًا من أهم نجوم سوريا.

سر احتفاظ دريد لحام باللهجة السورية

ومن المعروف عن دريد لحام أنه يرفض تقديم أي عمل فني باللهجة المصرية؛ لاعتزازه باللهجة السورية.

ورغم عرض الكثير من الأعمال المصرية عليه، إلا أنه فضل التمثيل باللهجة السورية.

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زواج دريد لحام سرًا 

دريد لحام تزوج سرا من الفنانة "صباح جزائري" عام 1977، على زوجته الثانية "السيدة هالة"، ولكن بحسب تصريحات صحفية لأول مرة عن هذا الأمر.

وكشف أن هذا الزواج استمر لمدة شهرين فقط، حيث فضل الانفصال لكي يحفاظ على منزله وأسرته، ورغم انفصاله عن "صباح"، إلا أنه أكد أنه مازال يكن لها كل الود والاحترام بوصفهما زملاء

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مهنة دريد لحام قبل التمثيل

قبل أن يتجه دريد لحام لمهنة التمثيل، قضى في مهنة التدريس سنوات عديدة، حيث كان معلما متمكنا إلا أنه عشق الفن، وهو ما لا يعرفه الكثيرين عنه.

اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة

اختير دريد لحام ليكون سفير النوايا الحسنة لليونيسيف في سوريا عام 1992، ثم سفيرًا لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1997، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان. 

جوائز

حصل دريد لحام خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والأوسمة سواء من سوريا أو من البلاد العربية، حيث حصل علي وسام الكواكب الأردني، ووسام الاستحقاق التونسي عام 1979م، ووسام الاستحقاق والتميز السوري من الدرجة الأولى عام 1976، بالإضافة إلى وسام الاستحقاق الليبي عام 1991، ووسام الاستحقاق اللبناني عام 2000، فضلا عن جائزة الأداء المتميز عن برنامج “هــلّ الـــهـــلال” عام 2007 في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وعلى جائزة أدونيا لمسيرة الحياة عام 2009، وعلى شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010.

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