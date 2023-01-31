الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بوسترات منفردة لأبطال مسلسل «بالطو» قبل عرضه على WATCH IT (صور)

محمود البزاوي
محمود البزاوي

طرحت منصة WATCH IT الرقمية، عددا من البوسترات الدعائية لأبطال مسلسلها الجديد “بالطو” والذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن.

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وظهر على البوسترات الدعائية لمسلسل “بالطو” الفنان عاصم عمر بطل المسلسل، وكل من النجوم محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفه عبد الرسول، وغيرهم من الأبطال.

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مسلسل "بالطو" من المقرر عرضه عبر  منصة WATCH IT الرقمية يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير المقبل ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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وتدور معظم أحداث المسلسل في وحدة صحية في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

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منصة watch it

وعرضت منصة "واتش إت"، خلال الفترة الماضية، عددا من أعمالها الأصلية وتحديدًا قبل نهاية العام الماضي، وذلك ضمن خطة المنصة في إطلاق العديد من الأعمال الأصلية على شاشتها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت مسلسلات أو أفلام وأفلام وثائقية.

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وأطلقت watch it يوم 4 يناير الماضى أحدث أعمالها الأصلية فيلم "الباب الأخضر" آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، والفيلم بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات فى إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

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كما عرضت watch it مؤخرًا أفلام "صابر وراضى" بطولة أحمد آدم ومحسن محيى الدين ورزان مغربى ومحمد مهران ويسرا مسعودى وإخراج أكرم فريد، وفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد.

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منصة watch it watch it بالطو مسلسل بالطو منصة واتش ات

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