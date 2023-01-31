برلمانيون وأحزاب: إشادة «بلينكن» بالتقدم الحقوقى اعتراف دولى بنجاح الإصلاح السياسى

قال برلمانيون وسياسيون إن إشادة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، باتخاذ مصر خطوات مهمة فى ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة شهادة دولية مهمة تعكس حسن مسار عملية الإصلاح السياسى التى تنتهجها الدولة.

وأضافوا أن تلك الإشادة تعكس كذلك الدور المهم الذى لعبته لجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن بعض السجناء، وصل عددهم حتى الآن إلى ١٢٠٠ محبوس، وكذلك الدور المهم للحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس، فضلًا عن تطوير ملفات تمكين المرأة والحريات الدينية.

محمد عبدالعزيز: الجهات الدولية صارت تستشعر حجم الإنجازات الحقوقية

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن إشادة الوزير الأمريكى بعمل لجنة العفو الرئاسى مهمة للغاية، لافتًا إلى أن خطوات لجنة العفو أصبحت ملموسة وتراها وتقدرها الجهات الدولية. وأضاف أنه استشعر اهتمامًا كبيرًا بعمل اللجنة خلال لقاءاته مع عدد من المسئولين الأجانب خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ذلك يعكس ما حققته اللجنة من إنجازات، وإسهامها فى الإفراج عن ١٢٠٠ شاب، فضلًا عن عملها الطموح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أجل تأهيل وإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع. وذكر أنه لم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعمل لجنة العفو ولجهود إعادة الدمج والتأهيل، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير للرئيس، ولكل الجهات المعنية بالدولة التى تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو.

حسين أبوالعطا: واشنطن أدركت التقدم الذى تحقق فى هذا الشأن

أكد حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، أن اللهجة الأمريكية تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر تغيرت كثيرًا، بفضل إنجازات مصر الكبيرة فى ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة حققت تقدمًا هائلًا فى هذا الملف منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد. وذكر أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان، من خلال المبادرات العديدة التى أطلقها الرئيس السيسى، وتوجيهاته المباشرة للحكومة ولجميع مؤسسات أجهزة الدولة فى هذا المجال.

طارق الخولى: تعكس جهود تمكين المرأة

أشار طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أن إشادة الوزير الأمريكى تعكس ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات وما تم بذله من جهود. وأشار إلى أن الوزير الأمريكى يعترف بما حدث فى مصر من تطوير، خاصة فى مجالات الحريات الدينية وتمكين المرأة، فضلًا عن جهود لجنة العفو الرئاسى، لافتًا إلى أن كل تلك الخطوات تحقق الاستقرار للدولة المصرية. وذكر أن جميع الجهات صارت تؤمن بأن مصر تتطور وتتقدم لتحقيق مصلحة شعبها، لافتًا إلى اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات من أجل تحقيق خطوات ملموسة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان.

حزب المؤتمر: نجاح لفلسفة مصر تجاه الملف

ثمَّن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الخارجية الأمريكى التى أشاد فيها بلجنة العفو الرئاسى والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا، قائلًا إن الإشادة انتصار كبير يكلل جهود القيادة السياسية التى حرصت على تشكيل اللجنة. وأوضح أن إعلان «بلينكن» أن مصر لها رؤيتها التى لا يمكن التدخل فيها يؤكد نجاح رؤى وخطط وسياسات القيادة السياسية على المستوى الخارجى. وأضاف: «التصريحات الأمريكية تثبت نجاح مصر فى فرض فهمها وفلسفتها الخاصة للملف الحقوقى، الذى اتُخذ ذريعة وأداة للضغط علينا والتدخل فى شئوننا الداخلية فى أوقات سابقة».

ناجى الشهابى: شهادة مهمة وتقدير لجهود ودور لجنة العفو الرئاسى

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل» المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، أهمية إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بعمل لجنة العفو الرئاسى، معتبرًا أنها تمثل تغييرًا كبيرًا فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الرئيس جو بايدن، وتوضح مدى اختلاف هذه الإدارة عن إدارة الرئيس باراك أوباما، رغم انتماء الرئيسين إلى حزب واحد هو الحزب الديمقراطى.

وقال «الشهابى»: «وزير الخارجية الأمريكى لم يكتف بالإشادة، بل أضاف، خلال مؤتمره الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، أن مصر لها رؤيتها التى لا يمكن التدخل فيها فيما يتعلق بمطالب الإفراج عن بعض السجناء، ما يؤكد التغير فى لهجة الخطاب الرسمى الأمريكى، ويوضح فى نفس الوقت مدى نجاح مصر فى فرض احترامها على واشنطن والعواصم الغربية».

وأضاف: «تلك الإشادة شهادة دولية مهمة، خاصة أن خطوات لجنة العفو الرئاسى أصبحت محل تقدير خارج مصر، كما هى محل تقدير داخلها، وهو تقدير مستحق بعد أن استطاعت اللجنة عبر العمل الدءوب والمخلص تنفيذ رؤية الرئيس السيسى والإفراج عن ١٢٠٠ شاب وتأه‍يلهم ودمجهم فى المجتمع بعد الإفراج عنهم». وأشار إلى أن القرار الرئاسى بتشكيل لجنة العفو الرئاسى وتوسعة عضويتها وإضافة صلاحيات جديدة لها لبحث حالات سجناء الرأى المحبوسين احتياطيًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء سبيلهم- يعد إحدى النتائج المباشرة للحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى vأبريل الماضى، كما أنه يعد أحد أهم الإنجازات فى مجال دعم الحريات العامة وحقوق الإنسان.

موسى مصطفى: تؤكد متانة العلاقات وتوضح ثقل مصر دوليًا

أوضح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، أن إشادة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بالملف الحقوقى فى مصر ودور لجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن ١٢٠٠ سجين حتى الآن، تعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية ونجاحاتها الكبيرة فى مختلف الملفات والقضايا على كل الأصعدة.

وأوضح أن تلك الإشادة الأمريكية تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، مع تجاوز الخلافات السابقة، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات تاريخية وتصب فى صالح العالم بأسره.

وأضاف: «أمريكا أصبحت تدرك قوة وثقل مصر دوليًا ودورها المحورى الكبير على كل الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، والعلاقات الإيجابية ستزداد خلال المرحلة المقبلة بشكل يفيد جميع الأطراف».