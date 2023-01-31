الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نافع: الأزمة الاقتصادية العالمية لم يفلت منها أحد

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، المحلل الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم يفلت منها أحد، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة التداعيات التي توالت على العالم مثل أزمة كورونا وما نتج عنها من إغلاقات وتسريح للعمالة وتقييد لحركة العمالة بشكل كبير. 

وأضاف نافع خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أنه أصبحت توجد أزمة في العرض والإنتاج، لافتًا إلى أن حركة العمالة أثرت على العمالة الرخيصة بشكل كبير، وبالتالي على وفرة الإنتاج حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث اضطراب سلاسل الإمداد مع الحرب، وإغلاقات الصين التي تعتبر المنتج الأكبر للعالم والمحقق للتوازن الكبير في سوق السلع.

وأوضح أن كل هذا انعكس على العالم بشكل كبير ومتفاوت، لافتًا إلى أن أوروبا كانت من أكثر المتضررين، نتيجة تعرضها لأزمة في الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، حيث إن 40% من الغاز الطبيعي القادم لأوروبا هو من روسيا، بالإضافة إلى أزمة الهجرات غير الشرعية، بسبب الأزمات الجيوسياسية والمخاطر، وحركة اللجوء من أوكرانيا، حيث وصلت في بعض البلد إلى 8 ملايين لاجئ.

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