مدرب أوكلاند سيتى النيوزيلندى: ديانج أفضل لاعبى المنافس.. ونخشى معلول وهانى

- نواجه فريقًا لم يخسر فى 15 مباراة.. لكن نؤمن بقدراتنا وإمكانياتنا

- الكرة المصرية هجومية ورائعة وجذابة للمشاهد.. ولاعبوها «عنيفون»

أكد ألبرت رييرا، المدير الفنى لفريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى، تطلعه لتخطى عقبة الأهلى والاستمرار فى بطولة كأس العالم للأندية لأبعد مدى.

وتحدث «رييرا»، فى حواره لـ«الدستور»، عن الكثير من التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم.

■ كيف ترى مباراة الأهلى.. وهل تعتقد أن فريقك قادر على الانتصار؟

- خُضنا أكثر من مباراة تحضيرية، وكانت فترة جيدة وإيجابية للغاية بالنسبة لنا، ساعدتنا على التحضير بشكل جيد لمباراة الأهلى، خاصة أننا جئنا من فترة توقف وبدء فترة إعداد للموسم الجديد.

خضنا مباريات ودية أمام فريق برشلونة الرديف، وجيونبوك الكورى، حتى نستطيع أن نُجهز أنفسنا لمواجهة الأهلى وقادم التحديات، ونعرف ما يلزمنا للتنافس القوى. سنواجه فريقًا لم يخسر هذا الموسم، أكثر من ١٥ مباراة تقريبًا، ستكون مباراة صعبة، لكننا جهزنا نفسنا بشكل جيد، اذهبوا لأى لاعب فى الفريق، سيخبرونك بأنهم يُؤمنون بقدرتنا على تحقيق نتائج وأشياء إيجابية وجيدة أمام الأهلى.

■ مَن أكثر اللاعبين الذين لفتوا انتباهك فى الأهلى؟

- لديهم لاعبون رائعون بخبرات محلية ودولية، لكن أبرز لاعب لفت انتباهى هو أليو ديانج، والذى يرتكز حوله خط وسط الأهلى، ولديه المفتاح لتحقيق النجاح والترابط بين لاعبى وخطوط الفريق، يمنحهم ذلك التوازن الذى يرغبونه، لاعب مهم ورائع.

لديهم أيضًا الظهيران على معلول ومحمد هانى، يُعجبنى أداؤهما جدًا، وكذلك سرعتهما ونشاطهما، ومساهماتهما الهجومية عن طريق التحرك وراء الأجنحة، لذا يجب أن نكون حذرين أمامهما.

■ ما هدفكم فى كأس العالم للأندية؟

- هدفنا أن نكون موجودين فى البطولة، وأن نكون منافسين جيدين، أن نلعب تلك المباريات ونكون مرئيين، لأننا سنلعب أمام فرق لم يسبق لنا أن واجهنا مثلها فى نيوزيلندا. وإذا فعلنا ما قلته سلفًا، لدى إيمان كبير بأنه ستكون لدينا فرصة للفوز، ولا يوجد هدف محدد، أن نصل إلى تلك المباراة أو أى شىء آخر، هدفنا أن نكون منافسين وعلى قدر المنافسة.

■ هل تُفكر فى مباريات أخرى.. سياتل ساوندرز وريال مدريد؟ هل يغريك ذلك؟

- لا، أفكر فقط فى مباراة الأهلى، الأهلى فريق كبير والأكبر فى إفريقيا، لديه لاعبون رائعون، لا يجوز أن أُفكر فى مباراة أخرى، سيكون ذلك بمثابة عدم الاحترام لفريق الأهلى.

■ وماذا عن وجود ريال مدريد فى مسارك.. ألا يُحمسك ذلك؟

- بالطبع يُحمسنى ويُحمس اللاعبين، وجودهم فقط فى البطولة حافز لجميع أعضاء الفريق، لكن الأمر بعيد للغاية، يجب علينا تجاوز الأهلى ومن ثم سياتل ساوندرز.

■ هل تابعت ديربى الأهلى والزمالك الأخير الذى انتهى بانتصار منافسك؟

- نعم بالطبع، أدرس الأهلى منذ فترة، تابعت عددًا كبيرًا من مبارياتهم، إنها مباراة ضخمة من حيث الأجواء والجمهور والصخب، مباراة جذابة دائمًا.

أعتقد أن الأهلى كانت لديه قدرة كبيرة على استغلال الفرص فى تلك المباراة وتسجيل الأهداف، هم دائمًا يصنعون الكثير من الفرص، وهو الأمر الذى لاحظته، لكن تلك القدرة على استغلال الفرص لا تكون لديهم دائمًا.

لأكون صريحًا، فى بعض المباريات صنعوا كثيرًا من الفرص، لكنهم لم يسجلوا أى أهداف، انتهى عدد من مبارياتهم بالتعادل، هم يستحقون الفوز فى كل المباريات، لكنهم لا يستطيعون استغلال الفرص والتسجيل ومُعاقبة الفرق. إذا كانوا قادرين على تحقيق ذلك دائمًا، سيكونون فريقًا صعبًا للغاية أن تُوقفهم.

فى تلك المباراة لعبوا بطريقة «٤- ٤- ٢»، وأعتقد أنها كانت الأفضل لديهم، ففى السابق كان يلعب «ديانج» وحده فى وسط الملعب، فكانوا يستقبلون عددًا من الهجمات.

■ يبدو أن الكرة المصرية تُعجبك.. أليس كذلك؟

- بالطبع، الكرة المصرية هجومية ورائعة وجذابة للمشاهد، اللاعبون أيضًا صارمون وعنيفون، من الصعب أن تُدافع أمام اللاعبين المصريين، الهجوم والحماسة فى دمهم.