الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن الموسيقية» تكرم أول مايسترو نسائي في مصر

التكريم
التكريم

أقام الفنان مصطفى كامل، النقيب العام للمهن الموسيقية، حفل تكريم بمقر النقابة للفنانة الدكتورة إيمان جنيدي، أول مايسترو نسائي في مصر.

أعفى المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، القائمين على حفل أوركسترا الشباب الإيطالي والذي من المقرر إقامته بمعبد الأقصر من الرسوم الخاصة باستخراج تصاريح العازفين المشاركين في الحفل والخاصة بالنقابة، في إطار دعم وتوطيد العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين المصري والإيطالي.

وكان من المقرر إقامة حفل أوركسترا الشباب الإيطالي والذي تقيمه أوركسترا جيوفانيلي ايراسموس بمشاركة عازفين إيطاليين وعازفين مصريين، أمس السبت، ولكن تم إلغاؤه بسبب عدم استكمال الجهة المنظمة للحفل الأوراق والتصاريح الخاصة بإقامته.

استخراج تصاريح الجانبين المصري التعليمية العلاقات الثقافية المطرب مصطفي كامل المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل

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