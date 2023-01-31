الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عثر عليها مقتولة.. فريق بحث لكشف لغز فتاة في قرية بملوي

جثة
جثة

شكّلت مديرية أمن المنيا فريق بحث جنائي عالي المستوى، لكشف لغز العثور على جثة فتاة مقتولة في أحد القرى التابعة لمركز ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بلفظ فتاة أنفاسها الأخيرة، بحي جنوب مدينة ملوي، وأفادت التحريات الأولية بمقتل الفتاة بألة حادة، وذلك فى ظروف غامضة، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية المحضر اللازم العثور علي جثة فتاة جثة فتاة مقتولة ظروف غامضة حي جنوب مدينة ملوي غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

عثر عليها مقتولة.. فريق بحث لكشف لغز فتاة في قرية بملوي

وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات مبادرة «طريق المحبة»

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى