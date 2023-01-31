عثر عليها مقتولة.. فريق بحث لكشف لغز فتاة في قرية بملوي

شكّلت مديرية أمن المنيا فريق بحث جنائي عالي المستوى، لكشف لغز العثور على جثة فتاة مقتولة في أحد القرى التابعة لمركز ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بلفظ فتاة أنفاسها الأخيرة، بحي جنوب مدينة ملوي، وأفادت التحريات الأولية بمقتل الفتاة بألة حادة، وذلك فى ظروف غامضة، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.