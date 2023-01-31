الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جمهور معرض الكتاب يتفاعل مع عروض فرقة مدينة نصر

مسرح معرض الكتاب
مسرح معرض الكتاب

تفاعل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 مع العروض الفنية بساحة المعرض والتي تضم عروض متنوعة.

وقدمت فرقة مدينة نصر عرضا راقصا للأطفال وسط حضور كبير من جمهور المعرض وتفاعلاً من قبلهم مع الفرقة.

 وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض القاهره الدولي للكتاب العروض الفنية فرقة مدينة نصر جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب المعرض

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