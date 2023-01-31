160 جنيه للكيلو.. مستقبل وطن يعيد إطلاق مبادرته لبيع اللحوم في سوهاج

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن الحزب أعاد إطلاق مبادرته لبيع اللحوم البلدية الحمراء للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة بأسعار مخفضة، تقل بنسبة 25% عن اللحوم المعروضة في الأسواق وفى محال الجزارة.

وأوضح أن المبادرة تأتى في إطار توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتفعيل الدورالمجتمعى للحزب بمساندة المواطنين ودعمهم، وبخاصة فى القرى والنجوع الأكثر احتياجا، من أجل مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وغلاء الأسعار، والمساعدة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من المعروضة فى الأسواق، بما يعمل على محاربة جشع التجار والتأثير لخفض الأسعار.

وقال إسلام نورالدين، أمين مساعد الحزب ومنسق المبادرة، أنه تقرر إعادة إطلاقها منذ أسبوع بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، بإقامة منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة، لافتاً إلى أنه جرى إقامة 7 منافذ لبيع اللحوم بمناطق "الحويتى، والعارف، والشهيد" في غرب مدينة سوهاج، وأمام مستشفى الجامعة في شرق المدينة، وفى مراكز "المراغة، والبلينا، وجرجا"، وجارى تجهيز منافذ بجميع مراكز المحافظة.

وأشار “نورالدين” إلى أنه تم ذبح 20 عجلاً بلدياً منذ إعادة إطلاق المبادرة وبيعها بالمنافذ التى أقامها الحزب بسعر 160 جنيهاً للكيلو، بتنسيق كامل في أعمال الذبيح والبيع مع مديريتى التموين والطب البيطرى، حيث شهدت منافذ البيع إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين.