الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيطالى: الدعم العسكرى لأوكرانيا يستهدف وقف الحرب وليس تأجيجها

الرئيس الإيطالي سيرجيو
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، أن الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، الغرض منها وقف الحرب وليس تأجيجها.

جاء ذلك على هامش استقبال ماتاريلا اليوم لرئيسة هنجاريا، كاتالين نوفاك، بمقر الرئاسة الإيطالية بقصر كويرينالي في العاصمة روما، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية.

وأوضح البيان، أن اللقاء بين ماتاريلا وكاتالين تمحور حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما يرتبط به من عواقب سياسية واقتصادية وإنسانية.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين إيطاليا وهنجاريا ومستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع الولايات المتحدة والهجرة والوضع في غرب البلقان واضطهاد المسيحيين في العالم.

ويأتي تصريح  ماتاريلا، غداة تأكيد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن إرسال سلطات بلاده منظومة دفاع جوي للجيش الأوكراني، مرتبط بموافقة البرلمان.

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روما: إرسال منظومة دفاع جوي لأوكرانيا مرتبط بموافقة البرلمان الإيطالي

وأقر البرلمان الإيطالي خمس حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، لم تتضمن أنظمة دفاع جوي، مما يتحتم على الحكومة تلقي الضوء الأخضر مجددًا من النواب لإرسالها لكييف.

وكان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو قد التقى في روما الجمعة الماضية نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وحسبما تداول مؤخرًا، فإن روما وباريس اتفقتا على تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الإيطالية-الفرنسية (Samp-T).

الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا رئيسة هنجاريا كاتالين نوفاك الدعم العسكري لأوكرانيا وقف الحرب عواقب الحرب

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وائل لطفي

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