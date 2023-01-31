الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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هلال لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يوجد تمييز عنصرى فى السودان والكل أصبح مهمشًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور حسن عبدالقادر هلال، رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي، أنه لا يوجد تمييز عرقي في السودان، معتبرًا ما يتردد عن التمييز العنصري هو "خرافات في عقل بعض السياسيين من مخلفات الماضي البعيد".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "كان يقال إن بعض المناطق مهمشة اقتصاديًا، لكن السودان كله مهمش الآن، السودان أصبح كله مُريفًا، كل السودانيين يحتاجون لكهرباء وماء وصحة وتعليم وسكن يليق بكرامة الإنسان، الخدمات أصبحت ضعيفة بسبب التغيير من سنة 1989.

وأردف: "لا بد من التنمية، والسلام، والاستقرار، لا بد من سلام لتتحقق التنمية، وأعني بالسلام سلامًا اجتماعيًا بين الشمال والجنوب، الغرب، الشرق، وأن تنتهي النزاعات وخطاب الكراهية"، موضحًا أن الاقتصاد يعاني أزمة اقتصادية كبيرة، بعد أن انهارت عملته الوطنية، وانخفضت قيمة الجنيه السوداني، حتى ارتفع الدولار من 60 جنيهًا لـ600 جنيه، ما يعبر عن انهيار شامل، تبعه ركود تضخمي، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية. 

 

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