إنزو فيرنانديز يستعد للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني إنزو فيرنانديز متوسط ميدان بنفيكا البرتغالي، يستعد للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لـ تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” فأن مسئولي تشيلسي يتواجدون في لشبونة البرتغالي، حيث يعملون على إنهاء الصفقة قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يُخطط لإخضاع إنزو فيرنانديز للفحوصات الطبية في العاصمة البرتغالية، نظرًا لضيق الوقت مع إنتهاء فترة الانتقالات الشتوية، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشبكة بأن تشيلسي على وشك التوصل لاتفاق مع بنفيكا، بعد أن أظهروا نيتهم لدفع مبلغ الـ 120 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد إنزو فيرنانديز.

وأضافت “سكاي سبورتس” أن إنزو فيرنانديز أخبر مسئولي بنفيكا البرتغالي، بأنه يريد الانضمام إلى تشيلسي اليوم، في الوقت الذي يرغب فيه النادي اللندني دفع المستحقات المالية على أقساط، حيث أن الدفع دفعة واحدة له آثار متعلقة باللعب المالي النظيف والضرائب.

ومن المقرر أن يتخذ روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا، قراره النهائي بشأن اللاعب، بعدما أصر طوال الفترة الماضية على ضرورة الحصول على الشرط الجزائي مقابل رحيل اللاعب.

وشارك إنزو فيرنانديز في 28 مباراة مع بنفيكا في كل البطولات خلال الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع 7؛ كما يملك سجلًا دوليًا مع الأرجنتين به 10 مباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر لزملائه، وكان ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني المتوجة ببطولة كأس العالم، قطر 2022، وشارك في جميع مباريات البطولة.

وسبق أن هاجم روجر شميدت، المدير الفني لفريق بنفيكا، إدارة نادي تشيلسي، بسبب محاولاتها إغراء اللاعب بالانضمام لصفوفهم.

وقال روجر شميدت خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه ضد باكوس فيريرا بالدوري البرتغالي: "عندما ترى إنزو فيرنانديز يلعب مع بنفيكا فأنت ترى لاعب سعيد جدًا وفي حالة جيدة".

وأضاف: "لا أتوقع أن أخسر أي شخص من المنظومة، ولهذا أرى لاعبين مركزين وآمل أن يظلوا على هذا النحو".

وأردف: "هناك نادٍ يريد لاعبنا، ويعرفون أننا لا نريد بيعه؛ لقد حاولوا الوصول للاعب من ناجحيتهم ويعلمون أن الطريق الوحيد للحصول عليه هو دفع الشرط الجزائي".

وأكمل: "إنه موقف واضح جدًا، هذا النادي لا يحترمنا، ولا يحترم بنفيكا وأنا لا أقبل ذلك".

اختتم تصريحاته: "يثيرون جنون اللاعب ثم يتظاهرون بأنهم قادرون على دفع الشرط الجزائي وبعد ذلك يريدون التفاوض، هذا ما لا أفهمه فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة بين الأندية التي تريد مناقشة مسألة انتقال اللاعبين".