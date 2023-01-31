الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

%4.9 تراجعًا في واردات «الجلود والمنتجات الجلدية» في 2022

جلود
جلود

كشف المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، انخفاض واردات القطاع بنسبة 4.9% خلال 2022، لتسجل 165.8 مليون دولار في مقابل 174.2 مليون دولار خلال 2021.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس تراجع واردات مصر من الأحذية والفوندي بنسبة 16.3% خلال 2022، لتسجل نحو 108.1 مليون دولار في مقابل 129.2 مليون دولار خلال 2021، مستحوذًا على 65.2% من إجمالي واردات القطاع.
وأشار إلى ارتفاع واردات المصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 17% لتسجل 49.8 مليون دولار خلال العام الماضي، في مقابل 42.6 مليون دولار، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة واردات القطاع.
ولفت إلى زيادة واردات دباغة الجلود بنسبة 214.2% خلال 2022 لتسجل 7.9 مليون دولار، في مقابل 2.5 مليون دولار، لتمثل 4.8% من إجمالي قيمة واردات القطاع.

المجلس التصديري الملابس الجلدية المجلس التصديري ل المنتجات الجلدية العام الماضي التصديري الجلود

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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