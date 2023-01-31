3 فبراير .. «الاتصالات» تنظم الملتقى الأكبر لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات، الملتقى الأكبر لمطوري الألعاب الإلكترونية 2023، حيث تستضيف أكاديمية تطوير الألعاب والفن التفاعلي التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات للعام الحادي عشر على التوالي، فعاليات الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية بمقر المعهد بالقرية الذكية، وذلك في الفترة من 3 فبراير وحتى 5 فبراير2023، كأحد أنشطة جمعية مطوري الألعاب الدولية - القسم المصري IGDA Egypt Chapter والتي استضافت النسخ العشر السابقة من الملتقى في مصر.



ويعد الملتقى - الذي يُنظَم بنفس الوقت في أكثر من 100 دولة - هو أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، وهو ملتقى يركز على تطوير الألعاب الرقمية وتوفير مساحة لهواة ومحترفي هذا المجال للعمل في جو من المرح والإبداع، ويهدف إلى تشجيع التعاون بين الأفراد من مختلف الخلفيات للمشاركة في هذا الانتشار العالمي لتطوير الألعاب والابتكار فيها.



ونسخة الملتقى هذا العام والتي وصل عدد المسجلين بها حتى الآن أكثر من 500 مشترك، يجتمعون سوياً لصناعة لعبة على مدار ثلاثة أيام، تتضمن عدة جلسات عامة تتناول صناعة الألعاب الرقمية بشكل عام، فضلًا عن محاضرات متخصصة مقدمة بواسطة محركات الألعاب العالمية الكبرى "Unity و Unreal" بالإضافة إلى محاضرات أخرى متخصصة في مجال تصميم الألعاب الرقمية و برمجتها وتسويقها وآليات التربح منها.



ويشمل اليوم الأول جلسات أخرى غنية وورش عمل يقدمها باقة من كوادر صناعة الألعاب المصرية في تخصصات مختلفة على سبيل المثال:

• مجال برمجة الألعاب: مطورون من شركات مصرية مثل Yajulu و Tafra Games

• مجال تصميم الألعاب: حيث يتحدث دكتور أحمد سقف الحيط - من الجامعة الأمريكية - عن تصميم الألعاب للأطفال.

• مجال الوسائط التفاعلية وفنون الألعاب: حيث تقام ورشة عمل مقدمة من أحمد فوزي - مؤسس شركة AN Games - تدور حول دور محركات الألعاب في عمل المؤثرات الموجودة في الأفلام.

• كما يقدم محمد سلامة من شركة Unity، محاضرة عن الميتافريس وتكنولوجيا الWeb3 المبني عليها العملات الرقمية، وغيرها من الجلسات والورش الغنية من محاضرين مصريين يعملون في شركات محلية وعالمية.