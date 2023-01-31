بلينكن: أمريكا تقدر جهود السلطة الفلسطينية لوقف النزاع

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إنه التقى السلطة الفلسطينية لمناقشة كل السبل التي تؤدي إلى تخفيض التصعيد بالمنطقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر جهود السلطة الفلسطينية لوقف النزاع مع إسرائيل.

تعزيز السلم بالمنطقة

وأكد، خلال مؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة دائمًا لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أمريكا ستعمل من أجل أن يكون هناك تحمل للمسئولية لتقليل التوتر في فلسطين.

المناوشات الفلسطينية الإسرائيلية

وأضاف في حديثه، أن جو بايدن يرى أن الحل الوحيد هو إدراك حل البلدين بين الشعبين.