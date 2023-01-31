الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بلينكن: أمريكا تقدر جهود السلطة الفلسطينية لوقف النزاع

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إنه التقى السلطة الفلسطينية لمناقشة كل السبل التي تؤدي إلى تخفيض التصعيد بالمنطقة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر جهود السلطة الفلسطينية لوقف النزاع مع إسرائيل.

تعزيز السلم بالمنطقة

وأكد، خلال مؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة دائمًا لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أمريكا ستعمل من أجل أن يكون هناك تحمل للمسئولية لتقليل التوتر في فلسطين.

المناوشات الفلسطينية الإسرائيلية

وأضاف في حديثه، أن جو بايدن يرى أن الحل الوحيد هو إدراك حل البلدين بين الشعبين.

أنتوني بلينكن الخارجية الامريكية المناوشات الفلسطينية الإسرائيلية تخفيض التصعيد بالمنطقة القاهرة الإخبارية

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