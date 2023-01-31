الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بلينكن يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بعدم اتخاذ أى خطوات أحادية الجانب

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التحدي الأكبر حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، هو تقويض دائرة العنف، وأن أي خطوات أحادية الجانب ستزيد التوترات، وتؤجج الوضع، وتؤدي لوضع خطير للجميع، سيصعب مهمة الوصول لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نتطلع للطرفين (الفلسطينيين والإسرائيليين) للامتناع عن خطوات أحادية الجانب، ويمكنهم اتخاذ خطوات إيجابية لتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين". 

من ناحية أخرى، أشار إلى أنه يجب الحد من عوامل تهديد الاستقرار بالمنطقة، ولفت إلى أن هناك التزامًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن يواصلا العمل ضد كل الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها.

بلينكن إسرائيل فلسطين حل الدولتين تقويض دائرة العنف

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