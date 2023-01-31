سيرين عبدالنور لـ نانسى عجرم: مبروك يا حلوة لبنان نجاحك المميز

أشادت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها على “تويتر” بأحدث أعمال النجمة نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "بدي حدا حبو".

كانت نانسي قامت بطرحه منذ أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

وعلقت سيرين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "مين زى بس يشوفها ويشوف نجاحها بيفرح من قلبه مبروك يا حلوة لبنان نجاحك المميز المتجدد دائما".

وردت عليها نانسى قائلة: "انتي كل الحلا شكرًا سيرين".

جدير بالذكر أن النجمة نانسى عجرم طرحت أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.