الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سيرين عبدالنور لـ نانسى عجرم: مبروك يا حلوة لبنان نجاحك المميز

سيرين عبد النور ونانسي
سيرين عبد النور ونانسي

أشادت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها على “تويتر” بأحدث أعمال النجمة نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "بدي حدا حبو".

 كانت نانسي قامت بطرحه منذ أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"،  والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

سيرين عبد النور

وعلقت سيرين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "مين زى  بس يشوفها ويشوف نجاحها بيفرح من قلبه مبروك يا حلوة لبنان نجاحك المميز المتجدد دائما".

 وردت عليها نانسى قائلة: "انتي كل الحلا شكرًا سيرين".

نانسى عجرم

 

جدير بالذكر أن النجمة نانسى عجرم طرحت أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

سيرين عبد النور تويتر النجمة نانسي عجرم بدي حدا حبو الفيديوهات يوتيوب

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